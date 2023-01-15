البنك الأهلي المتحد ينضم لبنوك الشهادات مرتفعة العائد بشهادة جديدة

انضم البنك الأهلي المتحد للبنوك ذات الشهادات مرتفعة العائد بشهادة جديدة بعائد 18% لمدة 3 سنوات، بعدما طرح بنكي الأهلي المصري ومصر الحكوميين شهادة ذات عائد مرتفع وكذلك البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني.

وأعلن البنك الأهلي المتحد، طرح شهادة ذات عائد مرتفع 18%، وتكون مدتها 3 سنوات، مشيرًا إلى أنَّه من الممكن الحصول على قرض بضمانها ونسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة.

وذكر البنك الأهلي المتحد، في بيان، أنَّ الشهادة الجديدة تتيح الاقتراض بضمانها وبنسبة 95% من القيمة.

يذكر أنَّ بنكي الأهلي المصري ومصر طرحا شهادات ذات عائد مرتفع، بسعر فائدة 22.5%، بعائد يصرف شهريا، و25% بعائد يصرف سنويا، لمدة عام.

وكان البنك التجاري الدولي رفع الفائدة على شهادة الادخار التي مدتها عام ونصف العام ذات العائد الثابت، بعائد سنوي 20% يصرف شهريًا و22.5 عند الاستحقاق، والحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

شهادات ادخارية

كما أصدَر بنك الأهلي قطر الوطني، شهادات ادخارية لمدة عام ونصف العام بعائد سنوي 20% يصرف شهريًا، و22.5% عند الاستحقاق، الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لـ16.25% و17.25% بنسبة 3%، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية شهر ديسمبر الماضي.