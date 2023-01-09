«الهجرة» تنظم تدريبا مجانيا في مجال البرمجة لشباب 4 محافظات

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية جديدة مجانية، لشباب 4 محافظات المهتمين بمجال البرمجة، وذلك في إطار الدورات التدريبية التي يعلن عنها المركز بشكل مستمر، في إطار التعاون بين وزارة الهجرة المصرية، والوكالة الألمانية للتوظيف.

التدريب لمدة شهرين بداية من 14 يناير حتى 23 مارس

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشور عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن: «لكل المهتمين بتدريبات البرمجة، لو محتاج تبدأ في مجال البرمجة، المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يقدملك تدريبات البرمجة مجانًا وهما ال back-end و front-end و full stack تدريب الـ full-stack Development».

وأضاف المركز المصري الألماني خلال المنشور أن التدريب مدته شهرين بداية من 14 يناير وحتى 23 مارس، من الساعة 10 صباحا إلى 4 عصرا.

وأوضح المركز أن محتوى التدريب يشمل: ( HTML5 CSS3 Bootstrap5 JavaScript (ECMA Script8) JQuery VueJs PHP MySql Database PHP connect to Sql (ecommerce native) Object Oriented Programming Laravel Deployment تدريب الـ Front-end Development).

تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لشباب المحافظات

وأكد المركز خلال المنشور أن التدريب سيكون «أون لاين» لشباب محافظات «كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، المنوفية».

جدير بالذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي.