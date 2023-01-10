«المصري الألماني» يعلن عن دورات تدريبية متاحة خلال شهري يناير وفبراير

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورات تدريبية جديدة «أون لاين» لشباب المحافظات، في مجالات مختلفة، في إطار الخدمات التي يتيحها المركز باستمرار، داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير الفرص البديلة.

بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير الفرص البديلة

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشورا عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تضمن مواعيد وتفاصيل الدورات التدريبية المتاحة لشباب المحافظات المختلفة خلال شهري يناير وفبراير، كالتالي:

تدريبات قادمة لم يتم فتح التسجيل بها حتى الآن

- تدريب التأهيل الوظيفي سيبدأ 18 يناير حتى 21 يناير أونلاين.

- تدريب توليد فكرة المشروع من 21 يناير حتى 23 يناير بالأقصر .

- تدريب إدارة المشروعات سيبدأ يوم 21 يناير حتى 25 يناير بالقاهرة.

- تدريب إدارة المشروعات من يوم 21 يناير حتى 25 يناير أونلاين (الدقهلية -القليوبية- الشرقية).

- تدريب الإرشاد المهني من يوم 22 يناير حتى 26 يناير بالشرقية.

- تدريب مهارات التوظيف من 22 يناير حتى 26 يناير في أسيوط.

- تدريب كيفية بدء مشروعك الخاص من 24 يناير حتى 26 يناير بالأقصر .

- تدريب الإرشاد المهني من يوم 29 يناير حتى 21 فبراير أونلاين لكل المحافظات.

- تدريب توليد فكرة المشروع سيبدأ يوم 28 يناير حتى 30 يناير بالقاهرة.

- كيفية بدء مشروعك الخاص سيبدأ من يوم 31 يناير حتى 2 فبراير بالقاهرة بالمركز.

- تدريب الإرشاد المهني يبدأ يوم 29 يناير حتى 2 فبراير بسوهاج.

- تدريب إدارة المشروعات سيبدأ من 29 يناير حتى 2 فبراير أونلاين لمحافظات (البحيرة- كفر الشيخ- الغربية- المنوفية).

- تدريب تطوير الأعمال سيبدأ يوم 29 يناير حتى 7 فبراير أونلاين لجميع المحافظات.