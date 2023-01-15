«شطة وشاكوش».. حيلة ربة المنزل والجار للتخلص من الزوج طمعا في أمواله ببولاق

ممتلكات وأموال كثيرة كان يغدق بها زوجها عليها ولكن الطمع في امتلاك كل تلك الثروات بمفردها أعمى عينيها فجعلها تفكر في التخلص منه بمساعدة أحد الأشخاص، إذ وضعا مخططًا إجراميًا تخلصوا به من المجني عليه، وعاقبتهما المحكمة مساء أمس السبت، بإحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

أوراق القضية التي حملت رقم 18307 لسنة 2022 جنايات قسم بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 2255 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، كشفت عن تفاصيل الواقعة، والتي كانت في أغسطس من العام الماضي 2022، حينما فكرت المتهمة التي تدعي «نادية.م، 50 عامًا، ربة منزل»، في التخلص من زوجها المجني عليه «محمود.س»، فلم تجد أمامها سبيلًا سوى الاتفاق مع المتهم الثاني «محمد.ح، 43 سنة، حلاق»، وقتله.

مبلغ مالي واستغاثة

منحت المتهمة الأولى مبلغًا ماليًا 500 جنيه للمتهم الثاني لشراء الأدوات التي سيتخلصون بها من المجني عليه، واشترى بها «مطرقة حديدية، شطة»، ومهدت له الطريق لدخول الشقة فوجد ضحيته غارقًا في نومه فأنقض عليه وتخلص منه.

مرة أخرى، تمهد المتهمة الأولى الطريق لشريكها حتى يغادر مسرح الجريمة لتنفذ باقي الخطة التي اتفقت عليها معه، وبعدها تخرج من شقتها لتطرق باب أحد جيرانها وهي تستغيث به لنجدتها بعد أن أخبرته بقيام ملثمين بالهجوم على زوجها وقتله، ليجد الضحية مُسجى داخل شقته غارقًا في دمائه.

الشك في زوجة الضحية

وتمّ إبلاغ الأجهزة الأمنية عن الواقعة، والتي حضرت وأمرت بخروج الجميع من الشقة حتى يتمّ رفع البصمات والوصول إلى الجناة، وفي أثناء ذلك كانت تجلس زوجة المجني عليه في حالة هدوء تام وهو ما آثار الشكوك حولها، وبسؤالها وتضييق الخناق عليها اعترفت بارتكابها الجريمة بمساعدة جارها طمعًا في أموال الزوج.

إحالة المتهمين للمفتي

ووجهت لهما النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتم إحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة بعد انتهاء التحقيق معهما، وخلال جلسة أمس السبت، أصدرَت المحكمة برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسانين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبدالحميد وعمرو محمد محمد سلامة، ورئيس النيابة محمد رفعت طلبة، قرارها بإحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة 18 مارس للنطق بالحكم.