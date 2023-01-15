مصر تشارك بثالث أكبر معرض سياحي في العالم الأربعاء المقبل

أعلنت الهيئة العامة لتنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أن مصر ستشارك بجناح بمعرض «فيتور»، السياحي المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد بداية من يوم الأربعاء المقبل حتى يوم 22 من الشهر الجاري، إذ يعد ثالث أهم معرض سياحى في العالم بعد معرضي برلين ولندن، فضلا عن أنه أكبر معرض سياحي للدول الناطقة بالإسبانية.

55 دولة تشارك بمعرض الفيتور

وأضافت هيئة تنشيط السياحة أن المعرض يشارك به حوالى 5 آلاف مشارك من أكثر من 55 دولة، ويبلغ عدد العارضين به نحو 10 آلاف و500 عارض ما بين منشآت فندقية وسياحية وشركات سياحة، مشيرة إلى أن عدد زوار المعرض من العاملين بصناعة السياحة والسفر بمختلف دول العالم يبلغ نحو 142 ألف و600 زائر، منوهة بأن مساحة الجناح المصرب بالمعرض تبلغ نحو 297 مترمربع.

حجز الجناح المصري بالكامل من قبل الفنادق

ومن جهته، قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الجناح المصري المشارك بالمعرض هذا العام متنوع، وجرى حجزه بالكامل من قبل الفنادق وشركات السياحة المصرية، لافتا إلى أن غالبية المشاركين بالجناح المصري بالمعرض، من العاملين في السياحة الأثرية والثقافية الموجودة بكل من الأقصر وأسوان والقاهرة.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في تصريحات لـ لـ«الوطن»، أن المشاركة المصرية في هذا المعرض مهمة جدا، خاصة أن إسبانيا احتلت المركز الأول خلال العام الماضي كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى الأقصر، لافتا إلى أن شركات السياحة والفنادق المصرية تسعى لزيادة الحركة السياحية الوافدة لها من إسبانيا بشكل خاص والدول الناطقة بالإسبانية بشكل عام.

يشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة، أعلنت أن جدول مشاركات السياحة المصرية بالتظاهرات السياحية المختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري تبلغ 13 معرض سياحي عالمي وإقليمي.