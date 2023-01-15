أسعار القطن اليوم في المحافظات.. «جيزة 97» يسجل 6250 جنيها

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، سجلت ارتفاعا بنحو 100جنيه في بعض أصناف قنطار القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، وذلك طبقاً لما أجري بعدد من المزادات العلنية التي أجريت في محافظات الجمهورية ليوم الأحد.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وأضاف الدكتور محمد أبو اليزيد، في تصريح لـ«الوطن»، أن ارتفاع أسعار القطن اليوم بالمحافظات يعود بالنفع علي قطاع المزارعين بالنفع، حيث جاءت أسعارها كالتالي:

سعر قنطار القطن جيزة 96 بواقع 7550 ألف جنيهاً

سعر قنطار القطن جيزة 97 يبدأ من 5500 حتى 6250 جنيها.

سعر قنطار القطن جيزة 94 من 5950 حتى 6500 جنيها.

سعر قنطار القطن جيزة 92 يبدأ من 5800 حتى 5950 جنيها.

سعر قنطار القطن جيزة 86 يبدأ من 5550 حتى 6100 جنيه.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات والمنزرع

وأوضح أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، شهدت حراكا وارتفاعا نسبيا بما يصب في مصلحة الفلاحين من منتجي محصول القطن المصري، لافتا إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن منذ جني المحصول في بداية شهر أكتوبر من العام الماضي مليون و755 ألف و750 قنطار قطن حتى اليوم الأحد، وبلغت المساحة المنزرعة خلال عام 2022 بواقع 317 ألف فدان قطن بالوجهين البحري والقبلي في حقولنا السمراء العافية.