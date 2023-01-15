وكيل وزارة الشباب: قدمنا 200 مبادرة استفاد منها 8 ملايين مواطن سكندري

قدمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية عددا كبير من المشروعات والمبادرات والمهرجانات الرياضية والثقافية والتنموية خلال العام الماضي، وما زالت مستمرة مع مطلع العام الجديد.

وصل عدد المبادرات لأكثر من 200 مبادرة إلى جانب المشروعات التي شملت الشباب والمرأة والطفل، إلى جانب عدد من المهرجانات في مختلف الأنشطة والهدف من ذلك مشاركة المجتمع رياضياً ورفع مستوى الوعى الثقافي والتنموي لدى المجتمع السكندري بمختلف الأعمار السنية.

وفى حوار خاص لـ«الوطن» قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إن المديرية تبذل قصارى جهدها للوصول لمستوى قياسي من المشاركات المجتمعية بمختلف المجالات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة، وقدمت 200 مبادرة تضمنت 200 نشاط فنى ورياضي وثقافي وماراثونات وتثقيف سياسي استفاد منها حوالي 8 ملايين مواطن سكندري.

البطولات الدولية والمحلية

وأشارت الشريف إلي أن الإسكندرية حصلت على عدد من البطولات الدولية والمحلية نتيجة للجهود المبذولة ومنها بطولة مصر الدولية للمكفوفين وبطولة العالم للخماسي الحديث وبطولة الإسكندرية الدولية للبريدج.

وأضافت أن مديرية الشباب والرياضة حصلت على عدد من الجوائز منها درع التميز للمرة الخامسة على التوالي ودرع الإتحاد الدولى للخماسى ودروع وزارة الشباب والرياضة فى التنمية الرياضية وبرلمان الشباب ومراكز الشباب بالإضافة إلى تحقيق عدد كبير من الميداليات فى ألعاب الجودو والتايكوندو والمصارعة وألعاب القوى منها 24ميداليه ذهبية و16ميدالية فضية فى بطولات مختلفة وبرونزية الشباب فى المصارعة فى بطولة الشباب بإيطاليا و9 ذهبيات و8 فضيات و7 برونزيات فى بطولة الجمهورية.

المشروعات القومية

وأوضحت أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أقامت عدد من المشروعات القومية منها مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية وذلك كل جمعة فى السابعة والنصف صباحاً بهدف تجميع الشباب لممارسة نشاط رياضي هادف وفعال بمختلف المناطق السكنية، فضلا عن مشروع خماسي كرة القدم تحت شعار «ألف بنت..ألف حلم»، وكذلك مشروع أطفال التوحد والمشروع القومي لرياضة المرأة والمشروع القومي لرياضة الرواد ومشروع تنمية المهارات رياضياً وكشفيا ومشروع أبطال المجتمع لرياضة الكاراتيه وأخيرا مشروع تدريب كرة السلة للفتيات.

قادرون باختلاف

ولفتت إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية للاهتمام والرعاية بذوي الهمم تم افتتاح مركزي تخاطب وتكامل حسى بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا بمركزي شباب النصر وكرموز وتنفيذ مشروع تنمية الفنون والإبداع للقادرين والمشاركة في معسكر الإعاقة منحة لامحنه والمشاركة في منافسات المهرجان الرياضي معا إلى تحويل الإعاقة إلى طاقة.