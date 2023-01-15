كلمات لم يستطع طلاب الثانوية إجابتها في الامتحان.. بينها جمع «حسام»

كلمات مختلفة جاءت في أحد الامتحانات الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية مؤخرا وخلال الأعوام السابقة، وأثارت اهتمام العديد من الطلبة وأولياء الأمور، إذ لم يتمكن أغلبهم من إيجاد الجمع الخاص بكل كلمة في ورقة الأسئلة، وتستعرض «الوطن»، أكثر الكلمات التي لم يجدوا لها جمعا في الفترة الأخيرة.

وجاءت كلمة «حسام»، التي لفتت انتباه معظم الطلاب ولم يستطيعوا إيجاد جمع لها خلال امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، بينما أوضح عاطف عبد النبي، وهو أحد موجهي اللغة العربية بالمنصورة، أن السؤال موجود في المنهج الدراسي وفي بنك الأسئلة، ومن المفترض أن يكون الطالب على دراية به، لكونه درسه سابقا خلال الفصل الدراسي الأول، وأشار «عبد النبي»، إلى أن جمع كلمة حسام، أحسمة على وزن أفعلة، وهي تعني السيف، والمعنى يختلف وفقا للسياق الذي تأتي فيه الكلمة.

كلمة «حليب» تثير الجدل بين طلاب الثانوية العامة

وتعتبر كلمة «حليب»، من أكثر الكلمات التي شعر الطلاب بصعوبة إيجاد الجمع الأقرب لها لعام 2022، وفي هذا السياق أجاب الدكتور ربيع عبدالوهاب، معلم لغة عربية، أن الكلمة يجب أن نقيسها على ما يشبه وزنها، فنجمعه على أحلبة وحلبان، مثل رغيف و رغفان وأرغفة.

أصعب كلمة في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة لعام 2021

وجاء في عام 2021 لامتحانات الثانوية العامة، كلمة «امرأة»، والتي وجدها الطلاب صعبة بالنسبة لهم، وأشار محمود مسعود، معلم لغة عربية بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين، في تصريحات سابقة له، لـ«الوطن»، إلى أن معجم «المنجد»، هو الذي يهتم كثيرا بجمع الكلمات، والذي ينصح الطلاب بالاطلاع عليه، والرجوع إليه لمعرفة الكلمات التي يصعب عليهم جمعها خاصة طلاب الشعبة الأدبية، موضحا أن جمع الكلمة هو «نساء».

ما جمع كلمة وحي ونعناع؟

وجاءت كلمتا «نعناع، وحي»، لتكونا مثيرتين للتساؤل بين الطلاب، وأوضح الدكتور ربيع عبدالوهاب، في حوار سابق لـ«الوطن»، أن جمه كلمة نعناع «نعانع»، وكلمة وحي «وُحِي»، وتجمع على حسب السماع لأنها من جموع التكسير.