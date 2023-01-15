أصدقاء «ضحية الآيفون» بالمحلة يحتفلون بإحالة المتهمين للمفتي: حقه رجع

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على أصدقاء الطفل يوسف ناجي ضحية الآيفون بالمحلة الكبرى، اليوم، عقب الحكم في القضية رقم 7962 لسنة 2022 جنايات أول المحلة والمقيدة برقم 1146 لسنة 2022 كلي شرق طنطا، بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 19 فبراير للنطق بالحكم.

وشهد محيط مجمع محاكم مدينة المحلة الكبرى تجمع العشرات من أصدقاء الضحية قبل بدء المحاكمة في انتظار الحكم وعقب الحكم قاموا بالتهليل والرقص لفرحتهم بالقصاص من المتهمين بقتل صديقهم، معبرين عن فرحتهم بحكم القضاء العادل.

الغدر بالضحية

وقال محمد مصطفى، أحد أصدقاء الطالب الراحل، لـ«الوطن»، إنهم كانوا ينتظرون هذا الحكم والقصاص لصديقهم الذي راح غدرا لسرقة هاتف الآيفون الخاص به، مشيرا إلى أن المتهمين ليسوا أصدقاءهم، وكانت معرفتهم بيوسف سطحية للغاية، وقاموا بالتربص له أثناء خروجه من تأدية واجب عزاء.

وأشار إلى أنه سيزور قبر صديقه عقب انتهاء الاحتفال مع أصدقائه، وأنهم فور الانتهاء من أداء امتحانات الخاصة بهم اليوم، وعلمهم بإحالة أوراق المتهمين إلي المفتي، هرولوا جميعا إلى محكمة جنايات المحلة، ليكونوا بجانب والدة صديقهم.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية عندما تلقت مديرية أمن الغربية إخطار من قسم أول المحلة بتعدي شخصين في العقد الثاني من العمر، على الطفل يوسف 14 عامًا، وسرقة هاتفه المحمول، وإصابته بجرح طعني في الصدر، وظل طريح الفراش داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.