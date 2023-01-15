إحالة أوراق المتهمين بقتل الطفل يوسف «ضحية الآيفون» بالمحلة إلى المفتي

قررت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، إحالة أوراق متهميّن اثنين بقتل الطفل يوسف مصطفى، المعروف إعلاميا بـ«ضحية الآيفون»، إلى المفتي.

وأصدرت الدائرة الثالثة، جنايات المحلة قرارها المتقدم، برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، في القضية رقم 7962 لسنة 2022 جنايات أول المحلة والمقيدة برقم 1146 لسنة 2022 كلي شرق طنطا، وقررت تحديد جلسة 19 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

قرار الإحالة

وكان المحامي العام لنيابات شرق طنطا، قرر إحالة أوراق القضية الي محكمة الجنايات، بعد أن قامت النيابة العامة، بتوجية تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، للمتهمين «محمود. م»، و«علاء الدين م»، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدا لذلك الغرض سلاحين أبيض «مطواتين»، وقصدا مكان تواجده، وما إن ظفرا به عاجله المتهم الأول بضربه من سلاحه الأبيض في عنقه حال تواجد الثاني مدججا بسلاحه، للشد من أزره وحثه على إتمام جرمه ومنع تدخل الأهالي للزود عنه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به إصابته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

أحداث الواقعة

تعود احداث الواقعة، الي شهر يونيو من العام الجاري، بعد أن تلقي مدير أمن الغربية إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ بإصابة طفل يدعي يوسف مصطفى، ويبلغ من العمر 14 عاماً، بعدة طعنات متفرقة، علي يد 2 آخرين، بسبب خلافات سابقة بينهم، على هاتف محمول «أيفون»، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.