«المجمعات الاستهلاكية»: توفير عبوات الزيت بـ25 جنيها والسكر بـ10.5

كشف محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، عن تفاصيل توفير لحوم بلدي طازجة مذبوحة محليًا وكبدة طازجة بسعر 135 جنيهًا للكيلو.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مٌقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إن هذه اللحوم متوفرة بجميع الأنواع للبيع بنفس السعر، وهي آمنة تمامًا؛ لأنها تخضع للرقابة البيطرية.

وأضاف أن هذه اللحوم متوفرة على مستوى الجمهورية، وسعر اللحوم البتلو المستوردة 125 جنيهًا لكيلو، وهي لحوم تُشرف عليه جهات رقابية وبيطرية، ووصل سعر الدواجن المحلي المجمدة 65 جنيهًا، ودواجن مستوردة بـ65 جنيهًا.

وأوضح أن هذه المجمعات تحوي جميع أنواع السلع، بجودة على أعلى مستوى؛ وبأسعار تنافسية تصل تخفيضاتها من 20% إلى 30%، لافتًا إلى أنه جرى افتتاح معرضًا لبيع السلع المُخّفضة في منطقة الطالبية بالهرم، بنفس الأسعار التي يجرى بيعها في المجمعات.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مٌقدمة برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن سكر التموين بـ10.5 جنيه، والسكر الحر بسعر 14.5 جنيه للمستهلك، مؤكدًا توافر كميات من السكر حتى بعد انقضاء شهر رمضان المقبل، إلى جانب توفير أرز تمويني مقابل 10.5 جنيه، وأرز حر بـ14.5 جنيه، وأرز عريض الحبة بـ16.5 جنيه.

وأشار محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى أن سعر طبق البيض وصل إلى 86 جنيهًا للكرتونة، ومكرونة التموين 400 جرام بـ 6 جنيهات، كما يتم توفير 400 جرام مكرونة الحر أيضًا مقابل 6 جنيهات، ويتم بيع زجاجة الزيت 800 مللي بـ 25 جنيهًا.