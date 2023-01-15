أماكن سقوط الأمطار غدا.. رعدية إلى غزيزة على 9 محافظات طوال اليوم

ذكر خبراء الأرصاد الجوية أن المحافظات غدا تشهد طقسا غائما جزئيا مائلا للبرودة في محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما أن أماكن سقوط الأمطار تكون في بعض المناطق من محافظة مطروح والتي تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ونشاطا للرياح على مختلف المدن والمراكز.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وأشار الخبراء إلى أن المحافظات تشهد نشاط الرياح وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على محافظات شمال الوجه البحري، وعن أماكن سقوط الأمطار غدا تشير التوقعات إلى تعرض عدة محافظات إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية والتي منها الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الغربية، الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ الشرقية، المنوفية، بورسعيد على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن أماكن سقوط الأمطار غدا تشمل أيضا القاهرة، الجيزة، شمال الصعيد، مدن القناة، وسيناء وتكون متوسطة بنسبة تصل إلى 50% على مدار اليوم

فرص سقوط الأمطار اليوم الأحد

وتعرضت فجر اليوم محافظة البحيرة والإسكندرية إلى سقوط أمطار غزيرة حيث رفعت الجهات المعنية درجة الاستعداد القصوى والجاهزية لرفع الأمطار كما جرى نشر معدات رفع تراكمات المياه داخل الشوارع والميادين بالتزامن مع موجة الطقس السيء.

سقوط أمطار على المحافظات

وتعرضت عدة مناطق من محافظة مطروح قبل قليل إلي سقوط أمطار لاسيما منطقتي السلوم والحمام مع نشاط لحركة للرياح والتي وصلت سرعتها إلى 34 كيلو متر في الساعة والتي أعد أعلي سرعة الرياح على مدار اليوم في مختلف المحافظات.