اتحاد الغرف التجارية لقناة الحياة: فتح 15 معرضا لـ«أهلا رمضان» في الجيزة قريبا

قال عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حرص على عقد اجتماعات مع الاتحاد قبل انطلاق معارض «أهلا رمضان» للوقوف على حقيقة توافر السلع وندرتها في السوق، وجرى شرح الموقف كاملا له، والإفراج عن كميات كبيرة من السلع الموجودة داخل المواني.

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ رئيس الوزراء وجه بأن تكون معارض «أهلا رمضان» من بداية يناير الجاري حتى نهاية رمضان بأسعار مناسبة، إذ جرى تكليف الاتحاد بعمل معارض في جميع محافظات الجمهورية.

وتابع: «معرض أهلا رمضان الرئيسي في الجيزة يمتد على مساحة تزيد عن 2000 متر مربع، وتعرض كل السلع الأساسية والاستراتيجية، مع مراجعة الأسعار مع المستوردين والتجار والمنتجين من أجل الاستمرار على هذا النهج، وفتح 15 معرضا آخر خلال الأسبوعين المقبلين في محافظة الجيزة».