خبير طاقة عالمي لـ قناة الحياة: البحر المتوسط به مكامن ضخمة من الغاز الطبيعي لم تكتشف بعد

قال المهندس مدحت يوسف خبير الطاقة العالمي، إن الدولة المصرية مستمرة في طرح مزادات على مناطق متعددة ومختلفة من أجل اكتشاف حقول وآبار الغاز الطبيعي، وبالفعل تتقدم شركات عالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل: «الاتحاد الأوروبي يهتم بمصر كمصدر من مصادر إنتاج الغاز الطبيعي، وهو ما يؤكد أن مصر ستنتج غاز طبيعي يكفيها وجزء من الاستهلاك الأوروبي».

وتابع: «على ضوء التقييمات التي تقوم بها الشركات العالمية، فإنه من الواضح أن منطقة امتداد البحر المتوسط تشهد مكامن ضخمة جدا من الغاز الطبيعي التي لم تكتشف بعد».