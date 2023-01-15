«الغرف التجارية» لـ قناة الحياة: إتاحة كل أنواع السلع في 200 منفذ «أهلا رمضان»

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، شدد على أهمية أن يتم إتاحة كل أنواع السلع في معارض أهلا رمضان بنفس الجودة والتعبئة، وبالتالي فإنها لن تكون أقل جودة.

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «حتى الآن تجاوزنا 150 منفذا من منافذ أهلا رمضان في 18 محافظة، ونستهدف أن يكون العدد الكلي هو 200 منفذ، هناك منافذ متنقلة، بالإضافة منافذ الوزارات المختلفة مثل الدفاع والشرطة والزراعة واستصلاح الأراضي».

وتابع: «أشكر القطاع الخاص المصري على أنه قدم السلع بخصومات كبيرة رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد»، مشددًا على أن التجار ملزمين بالإعلان عن أسعار السلع طبقا لقانون حماية المستهلك، وتم إطلاق حملة إعلانية وإخطار التجار.