«حماية المستهلك» يحذر من عروض وهمية بأسماء شركات محمول: عمليات نصب تنفذها تشكيلات إجرامية

طالب جهاز حماية المستهلك المواطنين، بعدم الانصياع لأي عروض من شركات المحمول، إلا بعد الرجوع للشركة من خلال الأرقام الرسمية المعلنة، والتأكد من صدق وجدية العرض.

جهاز حماية المستهلك

وقال جهاز حماية المستهلك في بيان له، إن برصد العديد من محاولات النصب والاحتيال على المواطنين، مستغلين أسماء شركات المحمول وبيانات التليفون المحمول الخاص بالمستهلك، وإيهامه بطرق متقنة بالحصول على امتيازات أو مبالغ نقدية أو منح اجتماعية وغيرها من الإغراءات، مقابل قيامه ببعض الإجراءات التي تتسبب في وقوعه فريسة للمحتال.

وأضاف الجهاز: «نهيب بسيادتكم توخي أقصى درجات الحذر لحين انتهاء الجهات المعنية بالتحقيق، والتحري عن هذه التشكيلات الإجرامية».