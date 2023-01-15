محافظ القليوبية يتابع تطوير محيط قصر محمد علي ويتفقد معرض أهلا رمضان

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة لمدينة شبرا الخيمة، لمتابعة سير الأعمال بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، لدفع الأعمال وتذليل العقبات وإنهاء المشكلات ميدانيا لتسليم تلك المشروعات، وإدخالها الخدمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي مدينة شبرا الخيمة.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير وترميم أنفاق ناصر بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، والجاري تطويرهم ورفع كفائتهم من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إذ تم الانتهاء من معالجة مشكلة تسريب المياه بتلك الأنفاق من خلال الحقن الخرساني، وتغيير خطوط المياه الموجودة بالمنطقة ومعالجة الفواصل الخرسانية، كما تم إنشاء شبكة صرف للمياه داخل الأنفاق، وجاري أعمال تركيب الرخام في جانبي نفق ناصر وأرضياته، ووجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل على رفع الإشغالات بالنفق، وعدم السماح للباعة الجائلين بالوقوف داخله، واتخاذ أقصى الإجراءات تجاه المخالفين، موجها بمراجعة إنارة الأنفاق بشكل مستمر لتيسير الحركة أمام المشاة، وبلغت تكلفة تطوير أنفاق شبرا الخيمة ما يقرب من 25 مليون جنيه .

الالتزام بالمواصفات القياسية في تطوير أنفاق المشاة

وشدد المحافظ على دفع الأعمال لأهمية تلك الأنفاق لعبور المشاة من وإلى محطات المترو والسكة الحديد، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير النفق الأول، وجاري استكمال باقي أعمال التطوير وفق خطة زمنية متفق عليها مع الشركة المنفذة، مطالبا القائمين على التنفيذ بالإلتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال، لمنع ظهور مشكلات في المستقبل ، مُشيرا لأهمية النفق لدى المواطنين وعبورهم يوميا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة.

تطوير محيط قصر محمد علي

كما تفقد أعمال تطوير محيط قصر محمد علي، ووجه بسرعة استكمال أعمال دهان جميع المباني المطلة على القصر، بالإضافة إلى المباني المطلة على الطريق من نزلة كوبري المظلات حتى قصر محمد علي، موجها بمتابعة أعمال الصيانة للطريق ودهان البلدورات بالجزيرة الوسطى .

وطالب بالتنسيق مع هيئة مترو الأنفاق لدهان الكوبري العلوي لمترو الأنفاق المطل على القصر، وجاري الإنتهاء من إضافة العلامات الإرشادية للطريق وتخطيط كامل للأسفلت بالإشارات الدالة لحارات السير، والانتهاء من دهان المباني المُتبقية بمحيط القصر لتتواكب مع أعمال التطوير التي أُقيمت بالقصر .

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير الترعة البولاقية بحي غرب شبرا الخيمة، وشدد على ضرورة رفع تراكمات القمامة والرتش على جانبي مشروع التطوير الحضري للترعة البولاقية بشبرا الخيمة ،وتكثيف أعمال النظافة والتجميل وإزالة المواقف العشوائية، مؤكدا أن مشروع الترعة البولاقية يسهم في تحسين البيئة وتوفير متنفس لأهالي المنطقة وأماكن ترفيهية للأطفال،

واختتم المحافظ جولته بتفقد معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، والذي يضُم 16 باكية لبيع كافة السلع الغذائية التي يحتاج إليها المواطن بشكل أساسي، للتأكد من توافر جميع السلع التي يحتاج إليها المواطنون، كالأرز، والزيت، والسكر، والسمن، والألبان، والدقيق، والمكرونة، والشاي، والعدس، واللحوم، والدجاج.