أحمد موسى لأهالي الجيزة: «روحوا معرض أهلا رمضان كل السلع متوفرة وبتخفيضات»

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجودة السلع الغذائية التي تم طرحها بأسعار مُخفّضة في معرض أهلاً رمضان، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شارع فيصل، يرافقه محافظ الجيزة، ووزير التنمية المحلية، ووزير التموين.

ونصّح مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، المواطنين بالتوجه إلى هذا المعرض، لشراء احتياجاتهم من السلع، مضيفًا: «بدعو الناس على الهواء للتوجه إلى هذا المعرض، لو محتاج سلع ومنتجات ذات جودة عالية؛ كرتونة البيض هناك بـ80 جنيهًا بدل 100».

وتابع أحمد موسى، أن الأرز بمعارض أهلا رمضان متاح مقابل 14.5 جنيه للكيلو، مؤكدًا أن المعرض يوجد به وفرة من السلع المتميزة على رأسها الزيت؛ حيث لا توجد أزمة في الأرز والسكر، أو الخضار والفاكهة، مشيرًا إلى تواجد السلع والخضروات المتنوعة بكميات وفيرة.

وأوضح أن جميع احتياجات المواطن ذات الجودة العالية متوفرة بهذا المعرض، ناصحًا المواطنين بالتوجه لهذه المعارض لشراء احتياجاتهم من السلع والخضار والفاكهة؛ حيث وصل سعر زيت خليط حلوة 2.25 لتر إلى 107 جنيهات بدلا من 130 جنيهًا، مشيدًا بمجهود الدولة والغرف التجارية على الدعم الكبير المُقدّم للمواطنين في تأمين احتياجاتهم الغذائية.

وأضاف موسى، أن هذه المعارض سيتم افتتاحها في جميع محافظات الجمهورية، ناصحًا المواطنين بالتوجه لمعرض أهلاً رمضان في محافظة الجيزة؛ كما وجه الشكر للمنتجين والمصنعين والمزارعين الذين يقدمون المساعدة لبلدهم مصر في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم.

واستطرد: «محدش بيعمل كدة غيرنا؛ الحمد لله الحاجة متوفرة عندنا رغم الظروف، والرئيس السيسي حريص على توفير احتياجات الشعب، وهناك إقبال كبير جدًا على معارض أهلاً رمضان؛ هذا المعرض تم افتتاحه في المكان المناسب؛ وهذا سر نجاحه بعدما شاهدنا الإقبال الهائل عليه، بحيي الدكتور مصطفى مدبولي».