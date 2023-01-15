طرح الإعلان الرسمي لفيلم «المطاريد» (فيديو)

طرحت شركة «سينرجي»، الإعلان الرسمي لفيلم «المطاريد» بطولة الفنان أحمد حاتم، قبل طرحه في دور العرض اعتبارًا من يوم 25 يناير المُقبل.

وظهر أحمد حاتم، في إعلان فيلم المطاريد، وهو يحاول تكون فريق كرة قدم، إلا أنه سيواجه العديد من المواقف الكوميدية، كما ستجمعه قصة حب خلال الأحداث مع تارا عماد، فيما سيتمضن الفيلم ظهور خاص للفنان إياد نصار.

أبطال وأحداث فيلم المطاريد

فيلم المطاريد بطولة أحمد حاتم، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صلاح «أحمد حاتم» الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده، ليبيع أملاكه في الأرياف بما فيها نادي كرة القدم.

ويتواجد في دور العرض حاليًا 5 أفلام، وهي: «نبيل الجميل» بطولة محمد هنيدي، و«شلبي» لـ كريم محمود عبد العزيز، و«تحت تهديد السلاح» لـ حسن الرداد، و«هاشتاج جوزني» للثنائي أمير المصري ومايان السيد، و«فضل ونعمة» لـ ماجد الكدواني وهند صبري.