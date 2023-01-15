حجز شقق سكن مصر الإسكان المتوسط 2023.. أسعار تبدأ من 500 ألف جنيه

حجز شقق سكن مصر الاسكان المتوسط 2023، تعد من أكثر الموضوعات التى يبحث عنها عدد كبير من المواطنين متوسطي الدخل، عبر محركات البحث العالمية، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن إتاحة كراسة شروط حجز شقق سكن مصر، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط التى أعلنت عنها الوزارة بإجمالى 8660 وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات وأسعار مختلفة.

تخصيص شقق سكن مصر بأسبقية الحجز «أون لاين»

ووفقا لكراسة الشروط الخاصة بشقق سكن مصر ضمن الإسكان المتوسط 2023، يشمل الطرح نحو 11 مدينة جديدة، وهي: «أكتوبر الجديدة ـ حدائق أكتوبر ـ القاهرة الجديدة ــ العبورالجديدةـ الشروق ــ المنصورة الجديدة- دمياط الجديدة ـ العلمين الجديدةــ المنيا الجديدة ــ ناصر غرب اسيوط ـ غرب قنا»، بمساحات تتراوح بين 106 أمتار مربعة إلى 133 مترا مربعا.

على أن يكون تخصيص شقق سكن مصر الإسكان المتوسط 2023 بأسبقية الحجز «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

أما عن قيمة مقدم حجز شقق سكن مصر الإسكان المتوسط 2022، أوضحت كراشة الشروط أنها تبلغ 70 ألف، ومن ثم يتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك خلال شهر بداية من يوم 26/03/2023، وحتى يوم 04/05/2023.

وبالاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بشقق سكن مصر الإسكان المتوسط 2023، اتضح أن أسعار شقق سكن مصر تتراوح ما بين 500 ألف جنية وحتى 800 ألف جنية، حيث تختلف قيمة الوحدة السكنية باختلاف المدينة الواقعة بها، ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط من خلال زيارة هذا الرابط.