مها أبوبكر لـ إيمان الحصري: القانون ينص على أن الأذي يحدث بالمال أو النفس

قالت المحامية مها أبوبكر، إن ضحايا التعدي على خصوصيات الغير يجب عليهم، أن يوثقوا ما يتعرضوا له من انتهاكات بالخصوصية، بكل وسائل التكنولوجيا، ككاميرا الهاتف المحمول، وفي حال تهديد شخص لآخر عبر الهاتف المحمول، يجب أن يسجل المجني عليه المكالمة، والتقدم بشكوى للجهات المختصة، لرفع ذلك التهديد عنه، وتقديم المتورط للعدالة، «القانون بيقول أن الأذي قد يحدث في المال أو النفس».

أبوبكر: يجب تقديم المخالفين للعدالة

أضافت «أبوبكر»، خلال مداخلة لها عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن انتهاك الخصوصية لأشخاص أخرين دائما ما يعتبرها القانون جريمة وليست مجرد توثيق لجريمة، مشيره إلى أن التصوير دون علم الشخص يعد انتهاك لخصوصيته ويجب تقديم المخالفين للعدالة.

واستطردت: أن «الحرية الشخصية هي تصوير الأشياء العامة والتي لا تمت للأشخاص بصلة، أما عن تصوير الأشخاص بدون علمهم او رصد أشياء تخص شخصياتهم لهو أمر غير قانوني ومجرم، ولو أنا ماشية في الشارع وشوفت أتنين بيعملوا أي حاجة في الدنيا وصورتهم بشكل واضح للالتقاط اللحظة ده انتهاك للخصوصية».