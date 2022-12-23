حبس 3 أشخاص بتهمة التعدي على مالك شركة في القاهرة

أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتعدي على مالك شركة بالضرب وسرقة جهاز حاسب آلي «لاب توب»؛ لوجود خلافات بينه وبين أحد المتهمين.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بوجود استغاثة داخل إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم لقاء مالك الشركة محل البلاغ وتبين إصابته بجرح غائر في الرأس، وقرر تضرره من 3 أشخاص، لقيامهم بالحضور للشركة ملكه والتعدي عليه بالضرب وسرقته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعه على النحو المشار إليه.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

وتعليقا على ذلك، قال محمد ثابت المحامي بالنقض، أن المادة 240 من قانون العقوبات، نصّت على أن «كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».