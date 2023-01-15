تموين الإسكندرية تضبط طن أرز مجهول المصدر في الأسواق 

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، حملة مكبرة برئاسة حسن داود، مدير إدارة العامرية، وعضوية محمد عادل، مدير إدارة تموين غرب و الجمرك، وريهام عبد القادر، رئيسة الرقابة بإدارة تموين العجمى، بالاشتراك مع حماية المستهلك ومباحث التموين، وأسفرت عن ضبط أحد محلات الجملة لبيع المواد الغذائية بمنطقة اللبان لحيازته أرز مجهول المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على الحيازة و تم التحفظ على عدد 40 شيكارة أرز، زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جرام باجمالى طن أرز مجهول المصدر.

وضبطت المديرية خلال الحملة أحد محلات المينى ماركت في العجمى لحيازته أرز مجهول المصدر، وعدم وجود مستندات دالة على الحيازة، وتم التحفظ على عدد 15 شيكارة أرز، زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جرام بإجمالي 375 كيلو جرام أرز مجهول المصدر .

ضبط 200 كيلو جرام في أحد محلات السوبر ماركت الكبيرة

وجرى ضبط أحد محلات السوبر ماركت الكبيرة لحيازته أرز مجهول المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة وتم التحفظ على 200 كيس أرز زنة الكيس واحد كيلو جرام، بإجمالي 200 كيلو جرام ارز مجهول المصدر.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الأحد، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام