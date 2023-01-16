فسحة «على قد الإيد».. 6 معالم سياحية في سوهاج تستقبل الزوار بـ5 جنيهات فقط

تتميز محافظة سوهاج، بالعديد من المناطق السياحية، التي تجعلها محط أنظار الجميع، ومع بداية إجازة نصف العام الدراسي، يستعد الأهالي للتنزه والترفيه عن أولادهم، ترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز المعالم السياحية التي يمكن أن يقصدها المواطنين للتنزه، والسعر على «قد الإيد».

المتحف القومي

ويعد من أبرز المعالم التي تتميز بها محافظة سوهاج المتحف القومي على شاطئ النيل، ويعرض المتحف أهم القطع الأثرية التي استخرجت من مواقع متفرقة بالمحافظة، وسعر تذكرة الدخول للفرد 10 جنيهات، بينما الطالب 5 جنيهات، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساء.

معبد سيتي الأول

ويوجد في منطقة أبيدوس بمركز البلينا، معبد سيتي الأول، وهو عبارة عن قبر أجوف بناه الملك سيتي الأول وأكمله نجله رمسيس الثاني، وسعر تذكرة الدخول للفرد 10 جنيهات بينما الطالب 5 جنيهات، من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 5 مساء.

معبد رمسيس الثاني

وفي المنطقة ذاتها بمركز البلينا، يقع معبد رمسيس الثاني، الذي شيده ليكون بيت يعبد فيه وتقام لهُ الطقوس الدينية بعد مماته، سعر تذكرة الدخول للفرد 10 جنيهات بينما الطالب 5 جنيهات، من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 5 مساء.

معبد ميرت آمون

ومن البلينا إلى أخميم، المركز المليء بالمعالم الأثرية، من بينها معبد ميرت آمون التابع لمعبد رمسيس الثاني الذي يقع في منطقة أبيدوس، ولقبه أهالي منطقة أخميم بتمثال «العروسة»، كما يوجد بالمعبد تمثال مقطوع الرأس لـ«فينوس»، وهو إله الحب والجمال عند الإغريق، فضلا عن تمثال الملك رمسيس الثاني، وسعر تذكرة الدخول للفرد 10 جنيهات بينما الطالب 5 جنيهات، من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 5 مساء.

معبد إتريبس

وفي قرية نجع حمد مركز سوهاج، يقع معبد إتريبس، وهو أحد أهم تلك المعالم الأثرية الموجودة في منطقة نجع الشيخ حمد، وهي التي تقع في أتريبس بالتحديد، غرب مدينة سوهاج، سعر تذكرة الدخول للفرد 10 جنيهات والطالب 5 جنيهات، يمكن زيارته من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 5 مساء.

الديران الأبيض والأحمر

بينما يوجد في قرية إدفا التابعة لمركز سوهاج، الدير الأبيض، والدير الأحمر، يمكن زيارتهما بالمجان، طوال اليوم، ليس له ساعات محددة للزيارة.