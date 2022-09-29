«إسكندرية مش بحر بس».. أماكن سياحية للتنزه قبل انطلاق المدارس

قبل انطلاق ماراثون المدارس، تستغل بعض الأسر هذه الفرصة للتنزه وقضاء وقت ممتع مع أولادهم، كما يحرص الكثيرون على تهيئة الأطفال نفسيا لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال الخروج وزيارة الأماكن السياحية والآثرية.

و تقدم «الوطن» 7 أماكن في الإسكندرية للتنزه وفق ترشيح الدكتور إسلام عاصم، استاذ مساعد التراث في المعهد العالي للسياحة، الذي أكد أن «إسكندرية مش بحر بس»، وذلك قبل بدء الدراسة في الأول من أكتوبر الجاري بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في جميع المراحل التعليمية.

مقابر كوم الشقافة

وبرزت مقابر كوم الشقافة والتي تسمى «الكتاكومب» وهي كلمة تطلق على المقابر المسيحية في عهد الرومان، وتعود إلى القرن الأول أو الثاني الميلادي، وكانت مقبرة أحد حكام الإسكندرية ثم أصبحت عامة، وفق «عاصم»، مؤكدا أنه يوجد قاعة أمامها اسمها «كراكلا» وذلك نسبة لاسم الإمبراطور الذي يُعتقد أنه أقام مذبحة في المدينة وتم دفن جميع ضحاياها في هذه المقبرة.

وأضاف «عاصم»، أن أهم ما يميزالمقابر هي المقبرة الرئيسية التي تمتزج فيها العناصر الزخرفية اليونانية والرومانية والفرعونية، وامتزاج الآلهة التي وعثر على هذه المقابر بالصدفة عام 1900 عندما كان شخص يسير بعربة كارو والحمار الذي كان يسحبها سقط في بئر وعندما حفر الناس لإنقاذ الحمار اكتشفوا هذه المقبرة بالصدفة وهي على عمق بضعة أمتار وتتكون من 3 طوابق، وجرى ترميمها وتجفيف المياه الجوفية فيها مؤخرًا.

عامود السواري

يعتبر عامود السواري من أقدم الأماكن الموجودة في مدينة الإسكندرية، حيث بنى البطالمة فيه معبدهم للإله سيرابيس، فكان يطلق على المكان «سيرابيوم»، وكان يأخذ شكل المعبد اليوناني، وبه 400 عامود محملة على السقف الجمالونين كما يوجد تمثال للإله داخل المعبد يأخذ شكلين الأول هو آدمي وشكل الثور، لكي يتوافق مع المصريين الذي كانت معظم آلهتهم من الحيوانات في هذه الفترة ويوجد في منطقة كرموز.

المسرح الروماني من أهم أماكن التنزه

وأشار استاذ مساعد التراث في المعهد العالي للسياحة، إلى أن زيارة المسرح الروماني ستبهر الأسر، حيث يحتوي على الحمامات الرومانية ومكان لممارسة الرياضة وكان يوجد به جزء سكني وفيلا الطيور، وجرى اكتشافه في ستينيات القرن الماضي.

المتحف القومي بالإسكندرية

وأوضح أن المتحف القومي من الأماكن المهمة حيث يوجد به 3 طوابق، الأرضي يحتوي على الجزء الفرعوني والأول على الآثار الرومانية اليونانية، والأول علوي يحتوي على العصر القبطي والإسلامي، والعصر الحديث، ويوجد في شارع فؤاد.

قلعة قايتباي من أهم المزارات

وقال «عاصم»، أن قلعة قايتباي الموجودة في منطقة بحري أنشأها السلطان قايتباي لحماية مثر من الحملات القادمة عليها، وبُني في نفس مكان فنار الإسكندرية القديم، واستخدمت أحجاره في بنائها بعد أن هُدم الفنار في زلزال عام 1303، مضيفًا أن القلعة دافعت عن إسكندرية من هجوم الإنجليز على مصر بغرض احتلالها عام 1882، ودُمرت في الهجوم، وتم ترميمها في 1940 لتتحول إلى مكان أثري سياحي.

متحف الفنون الجميلة

ويعتبر متحف الفنون الجميلة، الموجود في منطقة محرم بك، من أهم المتاحف الفنية على مستوى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، جيث يوجد به مجموعة من اللوحات لأهم الفنانين، بالإضافة لمتحف للخط العربي، ومكتبة البلدية القديمة، ونسخة مصغرة من تمثال محمد علي الموجود في المنشية.

متحف المجوهرات الملكية

ورشح «عاصم»، زيارة متحف المجوهرات الملكية، الموجود في منطقة زيزينيا، والذي كان قصر الأميرة فاطمة حيدر، وتم إهداؤه للحكومة، التي حولته إلى قصر يحتوي على المجوهرات الملكية المملوكة لأسرة محمد علي، مضيفًا أنه مبني على طرازين منهم طراز أوروبي.