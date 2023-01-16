تفاصيل وفاة كهربائي في حادث بالمحلة.. أنقذ شابا من الموت قبل رحيله بدقائق

«أنقذ شاب قبل ما يموت».. بهذه الكلمات بدأ ياسر البحيري شقيق أشرف البحيري المتوفى في حادث تصادم سيارة ملاكي، يقودها طفل، بدراجة نارية كان يستقلها الراحل رفقة صديقه في مدينة المحلة، متوجها إلى منزله بعد الانتهاء من عمله.

إنقاذ شاب من الموت

وأضاف لـ«الوطن» أن شقيقه الراحل كان يعمل كهربائيا، ومتزوج ولديه طفلان، وفي أثناء خروجه من العمل فوجئ بوقوع حادث تصادم، فحرص على إنقاذ شاب، ونقله إلى مكان آمن واتصل بالإسعاف والشرطة، وقبل أن يغادر قال للموجودين: «الشاب ده في ذمتكم لحد الشرطة ما تيجي».

واستكمل حديثه أنه بعد عدة دقائق تعرض شقيقه وصديقه لحادث تصادم سيارة ملاكي، كان يقودها طفل يبلغ من العمر 15 عاما، ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مستشفى المحلة العام، وجرى وضع صديقه في العناية المركزة.

واختتم أنه فوجئ باتصال من صديق شقيقه، مساء يوم الخميس الماضي، أخبره أنهما تعرضا لحادث، وتم نقلهما إلى مستشفى المحلة العام، وتم الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه.

بداية الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية موتوسيكل، بمنطقة شعراوي التابعة لقسم شرطة ثان المحلة الكبرى، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقلهما إلى مستشفى المحلة العام.