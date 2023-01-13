مصرع شخص في حادث تصادم سيارة نقل بموتوسيكل بطريق «طنطا - المحلة»

لقي شخص مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل تريلا ودراجة نارية موتوسيكل، على طريق «طنطا - المحلة» بالقرب من قرية شبشير الحصة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الجامعة بطنطا، وحرر محضر بالواقعة.

إخطارا بمصرع شخص

تلقي مأمور مركز شرطة طنطا، وغرفة عمليات الإسعاف بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل تريلا، ودراجة نارية موتوسيكل على طريق «طنطا - المحلة»، المار بقرية شبشير الحصه، وأسفر عن مصرع شخص.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع قائد الدراجة النارية «موتوسيكل»، ويدعى عبد السلام في العقد الرابع من العمر، ويعمل مشرف بالأمن الإداري بمستشفى طنطا الجامعي، إثر تعرضه لحادث تصادم، بسيارة نقل ثقيل تريلا، على طريق «طنطا - المحلة».

ضبط السائق

جرى ضبط سائق التريلا، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، ورفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.