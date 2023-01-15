«متحدث البترول» لنشأت الديهي: شرق المتوسط يحتوي على احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث بِاسم وزارة البترول، إن شركة إيني الإيطالية أعلنت عن اكتشاف حقل جديد للغاز في شرق المتوسط، بالاتفاق مع شركة شيفرون، وإحدى الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن الإعلان عن هذا الاكتشاف رسميًا بعد التسريبات الصحفية كان مهما لأنه يؤثر على أسهم هذه الشركات في البورصة.

اكتشاف حقول كثيرة خلال الفترة الأخيرة

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أن الكشف الجديد يقع في شرق المتوسط الذي يعد حوض غاز كبير يحتوي على احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي بدليل اكتشاف الكثير من حقول الغاز خلال الفترة الأخيرة سواء في مصر أو قبرص.

توفير احتياجات السوق المصرية

وتابع أن قيام شركات كبيرة بالاستثمار في مجال البحث عن الغاز والبترول يساهم في تكثيف البحث عن المواد البترولية لتوفير احتياجات السوق المصرية، والحصول على المزيد من العملات الصعبة.