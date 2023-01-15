«القابضة للمياه»: نشر المعدات بالقاهرة والجيزة استعدادا لأمطار الغد 

تنطلق منتصف ليل اليوم، معدات شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتمركزت بالمحاور الرئيسية وبجوار الأنفاق استعدادا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باحتمالية سقوط الأمطار صباح غد الإثنين على أغلب المحافظات وتمتد للقاهرة الكبرى.

استعدادات محافظة الجيزة للأمطار

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة الاستعداد بجميع الشركات التابعة بمختلف المحافظات؛ تأهبا للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وتشكيل غرفة عمليات الشركة القابضة للمتابعة اللحظية لأي مستجدات، والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية.

تعامل فوري مع أي تجمعات للأمطار

وأشار المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أنه جرى نشر وتمركز معدات وسيارات الشركة للتعامل الفوري مع أي تجمعات محتملة للمياه.

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه فور إعلان توقعات بسقوط أمطار، يجري انتشار المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه والمحاور والمناطق الرئيسية.