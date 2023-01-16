جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب 5500 شريط من مخدري «أباتريل وباركينول»

تمكن رجال جمارك السلوم من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات وقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وكانت معلومات توافرت عن إخبارية سرية تفيد باعتزام السائق «ك . م . ص»، مصري الجنسية قائد السيارة رقم 6791 ج ه م / 9193 نقل، والمحملة بجزء من مشمول البوليصة رقم 219 لسنه 2022 صادر نهائي تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الى خارج البلاد.

تشكيل لجنة للترقب والتفتيش

وتم تشكيل لجنة للفحص والترقب، فتبين وجود 2750 شريط أباتريل 2 مليجرام و2790 شريط باركينول 5 مليجرام، بإجمالي عدد 5540 شريط من الأقراص المخدرة مخبأة بأماكن سرية يصعب الوصول اليها بالكابينة الخاصة بالسيارة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

قرر خالد الشبريسي مدير عام الجمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2023، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة وتحريز المضبوطات لمخالفة الواقعة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.