جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة هشام شرارة، مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار الغردقة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة.

إخباية سرية من إدارة البحث الجنائي

البداية بورود معلومات بواسطة إخبارية سرية مقدمة من إدارة البحث الجنائي تفيد بمحاولة راكب مغادر إلى ألمانيا على رحلة خطوط اير وينجز، تهريب كمية من الأدوية المخدرة.

التكليف بتفتيش حقائب الراكب

وكلف إبراهيم الطيب المشرف على صالة السفر طارق منصور مأمور الجمرك المعين بصالة السفر، بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 100 شريط مخدر بإجمالي 1000 قرص من مادة hypnot zopiclone تركيز 7.5 مليجرام داخل حقائبه.

وأجرى كل من رامي مروان وابتسام عيد وعبدالله نور الدين وأشرف خلف بحضور مصطفى جنيدي وعصام عباس من الأمن الجمركي جرد وتحريز المضبوطات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر جمركى وإحالة الراكب للنيابة العامة.

وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2023 لمخالفة الواقعة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وجرى إحاله الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.