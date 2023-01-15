«التاسعة» يعرض تقريرا عن جمال عبدالناصر: صاحب المسيرة الوطنية الحافلة

عرض برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على ‏القناة الأولى، تقريرا بعنوان «الذكرى الـ105 لميلاد الرئيس ‏الراحل.. صاحب المسيرة الوطنية الحافلة».‏

وجاء في التقرير: «جمال عبدالناصر زعيم خالد حفر اسمه بأحرف من ‏نور في التاريخ، بفضل مواقفه الوطنية التاريخية الخالدة، وهو أحد قادة ‏ثورة يوليو عام 1952، ورائد حركات التحرير في الشرق الأوسط ‏والدول الأفريقية، وثاني رؤساء الجمهورية، كما أنه من مؤسسي حركة ‏دول عدم الانحياز».

‏وأوضح التقرير: «ولد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في 15 يناير من ‏عام 1918 بالإسكندرية، وتخرج في الكلية الحربية في يوليو 1938، ثم ‏رقي إلى رتبة ملازم أول في عام 1940، وشارك في حرب فلسطين عام ‏‏1948، وعقب عودته عُين مدرسًا في كلية أركان حرب بعد اجتياز ‏امتحانها».

‏واستكمل: «في عام 1949، شكلت اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار، التي كان له فيها دورًا أساسيًا، حيث نجح الضباط الأحرار في 23 ‏يوليو عام 1952 بالقيام بالثورة، وسط دعم شعبي، ومن ثم تم إعلان ‏الجمهورية عام 1953». ‏