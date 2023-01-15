«التاسعة» يعرض تقريرا عن جمال عبدالناصر: صاحب المسيرة الوطنية الحافلة
كتب:
شريف سليمان
11:59 م | الأحد 15 يناير 2023
الزعيم الراحل جمال عبدالناصر
عرض برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، تقريرا بعنوان «الذكرى الـ105 لميلاد الرئيس الراحل.. صاحب المسيرة الوطنية الحافلة».
وجاء في التقرير: «جمال عبدالناصر زعيم خالد حفر اسمه بأحرف من نور في التاريخ، بفضل مواقفه الوطنية التاريخية الخالدة، وهو أحد قادة ثورة يوليو عام 1952، ورائد حركات التحرير في الشرق الأوسط والدول الأفريقية، وثاني رؤساء الجمهورية، كما أنه من مؤسسي حركة دول عدم الانحياز».
وأوضح التقرير: «ولد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في 15 يناير من عام 1918 بالإسكندرية، وتخرج في الكلية الحربية في يوليو 1938، ثم رقي إلى رتبة ملازم أول في عام 1940، وشارك في حرب فلسطين عام 1948، وعقب عودته عُين مدرسًا في كلية أركان حرب بعد اجتياز امتحانها».
واستكمل: «في عام 1949، شكلت اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار، التي كان له فيها دورًا أساسيًا، حيث نجح الضباط الأحرار في 23 يوليو عام 1952 بالقيام بالثورة، وسط دعم شعبي، ومن ثم تم إعلان الجمهورية عام 1953».