«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السويس: أمطار وبرودة.. والحرارة الصغرى 10 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس محافظة السويس اليوم، حيث تستمر فرص سقوط الأمطار المتوسطة، وتنخفض درجات الحرارة ليلا، وتنتشر الغيوم الجزئية.

حالة الطقس في السويس

وتشهد محافظة السويس سيولة مرورية وسهولة في التنقل على الطرق الداخلية التي تربط بين أحياء المحافظة، وعلى الطرق الخارجية التي تربط السويس بالمحافظات المجاورة، وتواصل الأجهزة التنفيذية في الأحياء رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات في طقس السويس، حيث يتم تطهير بيارات وخطوط الصرف الصحي، تحسبا لسقوط أمطار.

وسجلت توقعات الأرصاد الجوية وأجهزة الرصد الداخلية، قراءات طقس السويس اليوم، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 52%، ودرجة الحرارة العظمى 19، أما الصغرى فـ10 درجات مئوية، وسرعة الرياح 26 كم/ ساعة، ونسبة سقوط الأمطار 50% تقريبا.

وأوضح البيان الصادر عن الأرصاد الجوية، أنّ مناطق خليج السويس وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ومحافظة السويس، تشهد سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية بنسبة حدوث 50%.