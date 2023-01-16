انخفاض درجة الحرارة في سانت كاترين وقمة الجبل تسجل 8 درجات تحت الصفر

تعيش مدينة سانت كاترين شتاء شديد البرودة في بداية عام 2023، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى تحت الصفر، وتساقطت الثلوج، وتراكمت فوق قمم الجبال.

جبل سانت كاترين يسجل 8 تحت الصفر

وأكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، أن درجات الحرارة منخفضة في كل أرجاء المدينة وتسجل درجات حرارة تحت الصفر، موضحا أن قمة جبل سانت كاترين سجلت فجر اليوم الاثنين 8 درجات تحت الصفر.

أما قمة جبل أم شومر ثاني أعلى قمة جبلية في مصر فسجلت 7 درجات تحت الصفر، وقمة جبل عباس 6 درجات تحت الصفر، وجبل موسى 5 درجات حرارة تحت الصفر، بحسب «العناني».

مشروع التجلي الأعظم

في سياق آخر، أشار رئيس مدينة سانت كاترين إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بنسبة 90%، ومن المتوقع افتتاحه العام الجاري، مشيرا إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يزور المشروع كل فترة لدفع عجلة العمل والانتهاء من تنفيذ 14 مشروعا.