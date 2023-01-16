أوكرانيا تطلق 12 قذيفة على «جولموفسكي» و«ماكيفكا» في دونيتسك

قصفت القوات الأوكرانية، بـ 6 قذائف من عيار 155 ملم، قرية جولموفسكي في «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت السلطات في موسكو ضمها إلى أراضي روسيا الاتحادية في 2022 على إثر استفتاء.

كما قصفت القوات الأوكرانية، بـ6 صواريخ من نظام الصواريخِ متعدد الانطلاق، مدينة ماكيفكا بـ مقاطعة دونيتسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

واشنطن تبدأ تدريبات قتالية للجيش الأوكراني في ألمانيا

من جانبها، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن الجيش الأمريكي بدأ، أمس الأحد تدريبات قتالية للجيش الأوكراني في ألمانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأوضحت وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية، أن الكتيبة الأوكرانية التي يبلغ قوامها نحو 500 جندي ستعود إلى الساحة خلال الأسابيع الخمسة إلى الثمانية المقبلة. وفقًا للوكالة

ويخطط الجنرال مارك ميلي، زيارة موقع اختبار «جرافنفور» شرق بافاريا الألمانية، اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، قالت شبكة « سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن أوكرانيا أصبحت حقلا لاختبار الأسلحة الغربية التي لا تتفق دائما مع مستوى التوقعات وقد تبقى في الماضي، ونقلت عن ضابط أمريكي مطلع، أن الأزمة أصبحت بالنسبة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مصدرا لحجم ضخم من المعلومات حول الأنظمة العسكرية الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

نصف الأوروبيين: تصرفات واشنطن في أوكرانيا غير مربحة لاقتصاد التكتل

من جانبها، قالت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، إن نحو نصف الأوروبيين يعتقدون أن تصرفات «واشنطن» في الأزمة الأوكرانية غير مربحة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، مضيفة إن المزيد من الأوروبيين غير راضين عن العلاقات مع الولايات المتحدة.

بدورها، أشارت وزارة الخارجية الروسية على لسان نائب الوزير يفجيني إيفانوف، إلى رصد موسكو محاولات تصرف عدائية تجاه مؤسسات روسيا بالخارج، في عدة دول غربية، موضحة أن التصرفات تضمنت محاولات إشعال النيران في مباني البعثات الروسية أو افتعال حوادث مرور مع دبلوماسيين من موسكو.