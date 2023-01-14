القوات الأوكرانية تقصف مقاطعة «دونيتسك» 27 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، أمس الجمعة، مقاطعة «دونيتسك» الشعبية، التي ضمتها «موسكو» في 2022 على إثر استفتاء إلى اراضي «روسيا الاتحادية»، 27 مرة، وأطلقت 135 ذخيرة، من عيار 155 و 152 و 122 ملم، دون وقوع ضحايا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

سياسيًا، طلبت السفيرة الأمريكية لدى منظمة «الأمم المتحدة» ليندا توماس جرينفيلد، من إيران عدم إمداد روسيا بالصواريخ الباليستية، كما طلبت من كوريا الشمالية عدم إرسال أسلحة إلى «مجموعة فاجنر».

بدوره، قال المندوب الصيني الدائم لدى «الأمم المتحدة»، «تشانغ جون»، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن وقف إطلاق النار في «عيد الميلاد» الذي أعلنته موسكو سمح للناس الاحتفال بسلام ووفر ظروفًا مواتية للوكالات الإنسانية لتقديم المساعدة، معربا عن امل بلاده في هدنة شاملة في المستقبل.

دعوة صينية لوقف فوري للهجمات التي تهدد محطة «زابوريجيا» النووية

كما طالب «تشانج جون»، إلى وقف فوري للهجمات التي تهدد محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، وقال المندوب الصيني الدائم، إن الوضع الأوكراني نتيجة لتطور طويل الأمد لاختلالات أمنية عميقة الجذور في أوروبا

وحث جون، على وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة، فرض عقوبات إضافية على روسيا، مؤكدا أن الخطوات قد تؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق. كماحث المندوب الصيني الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، على بذل جهود عملية لإزالة العقبات أمام تصدير المنتجات والأسمدة الروسية.