أوكرانيا تعلن توقف عدد من محطات الطاقة الحرارية عن العمل

عانت شبكة الكهرباء الأوكرانية من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية الروسية، أمس الأول السبت، وأشارت السلطات في «كييف»، إلى توقف عدد من محطات الطاقة الحرارية عن العمل

وخفضت شركة «أوكرنرجو» الوطنية لـ الطاقة في أوكرانيا أحمال الاستهلاك في جميع أنحاء البلاد، بما فيها «كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

الجيش الروسي يسيطر على المنطقة الصناعية بـ سوليدار

وفي وقت سابق، اعترفت القوات الأوكرانية، بالخسارة الكاملة لمدينة «سوليدار» في مقاطعة «دونيتسك» التي ضمتها «موسكو» في وقت سابق إلى أراضي روسيا الاتحاية على إثر استفتاء في 2022.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية الملقب بـ«ماديار»، إن الجيش الروسي، سيطر على المنطقة الصناعية بالقرب من المنجم رقم 7 بالمدينة، وفقا لم ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.

وخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشعب الروسي وقال إنه يدين صمتهم عن الهجوم على «دنيبرو» الذي أوقع عشرات الضحايا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الدوما الروسي: ما يحدث الآن هو كسر للهيمنة الفاشلة الغربية

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية، بمجلس «الدوما» الروسي ليونيد سلوتسكي، إن ما يحدث الآن هو كسر للهيمنة الفاشلة الغربية، مشددا على أن بلاده ستحمي سيادتها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف سلوتسكي، أن الغرب لا يسعى للتسوية في أوكرانيا، موضحا أن «موسكو» ستحقق جميع الأهداف وتنهي الهيمنة الغربية الفاشلة.

من جانبه، أعلنت «أنقرة»، إن تركيا حافظت على العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت هاجم الجميع فيه «موسكو»، مشيرة على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى اقتراح المسؤول الروسي إرسال مواد غذائية مجانية إلى الدول المحتاجة.