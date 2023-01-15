5 قواعد لقبول اعتذارات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، فتح باب الاعتذارات عن أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وحددت 4 مقار للجان الاعتذارات وذلك خلال يومي 16 و17 يناير 2023.

قواعد قبول الاعتذارات عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم، في بيان صحفي، قواعد قبول الاعتذارات عن أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وهي:

1- حالات مرضية بتقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية بالمنصورة

2- رعاية الأطفال المعاقين بتقرير طبي معتمد للطفل المعاق

3- أن يكون المنتدب لأعمال الامتحانات يعمل جزء من الوقت على أن يرفق خطاب معتمد مختوم بشعار من شئون العاملين من الإدارة التعليمية التابع لها

4- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات بشرط وجود صورة خطاب ندب المعتذر منهما مع صورة خطاب ندب الآخر مع صورة بطاقة الزوجة وإقرار من المنتدب الآخر بتنفيذ للندب

5- امتحانات الماجستير والدكتورة بشرط وجود جدول الامتحان معتمد من الكلية وما يفيد تقدمة لأداء الامتحان.

مقار للجان اعتذارات الشهادة الإعدادية 2023

وفتحت مديرية التربية والتعليم 4 مقار للجان اعتذارات امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية 2023» وذلك خلال أيام الاثنين الموافق 16 و17 يناير 2023 في الأماكن التالية:

1- مدرسة الفنية الصناعية بنات بسندوب بالمسرح وبها إدارات: شرق المنصورة – غرب المنصورة – تمي الأمديد.

2- مدرج مسرح طلخا وبه إدارات: طلخا – بلقاس – شربين – نبروه.

3- ناصر التجارة بأجا وبها إدارات: أجا – ميت غمر – السنبلاوين.

4- مدرسة دكرنس الإعدادية بنات وبها إدارات: دكرنس – المطرية – المنزلة – الجمالية – ميت سلسيل – منية النصر – بني عبيد.