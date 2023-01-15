انتظام امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بالجيزة.. ونسبة الحضور 99%

تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، سير امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول 2022/ 2023، وأدى طلاب الصف الأول الثانوى العام مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية في يومهم الأول، وبإجمالى 73964 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 99٪.

عدم دخول الطلاب اللجان باصطحاب أجهزة الكترونية

كما أدى طلاب الصف السادس الابتدائي اليوم الأول فى مادة اللغة العربية، وبلغ إجمالي المتقدمين 194852 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 97 %.

فيما بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الإعدادي، الذين ادوا امتحان مادتي الجبر والإحصاء واللغة الانجليزية وبلغ 167692 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 96.6 %.

حل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على عدم دخول الطلاب اللجان باصطحاب أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والسماعات، والعمل على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية، وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب .