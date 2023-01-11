مصرع طالبة ثانوي في عين شمس أثناء «نشر الغسيل» من شرفة منزلها

لقيت طالبة مصرعها إثر سقوطها من «بلكونة» منزلها بالطابق العاشر في منطقة عين شمس، وجرى نقل الجثة إليى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة لعقار المتوفية، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل البلاغ بسقوط فتاة من شرفة منزلها

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، إخطارا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول طالبة جثة هامدة بإدعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعي شروق ع مواليد 2005، طالبة بالمرحله الثانوية العامة، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور ونزيف في مناطق متفرقة من الجسم.

التحريات: اختل توازنها وسقطت من الطابق العاشر

وكشفت التحريات بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأوضحت أن الفتاة أثناء قيامها بنشر الغسيل أختل توازنها، وسقطت من شرفة منزلها الكائن بالطابق العاشر، وجرى نقل الفتاة إلى المستشفى في محاولة لإسعافها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور دخولها قسم الطوارئ، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.