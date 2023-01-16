«مناخ الزراعة»: منخفض جوي عميق يتسبب في أمطار رعدية على مناطق عدة

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منخفضًا جويًا متعمقا بشكل كبير يؤثر على حالة الطقس في المناطق الغربية لجمهورية مصر العربية، ما ينتج عنه زيادة الأمطار لتكون من غزيرة إلى رعدية خلال فترة الليل على مطروح والسلوم وبعض المناطق من الصحراء الغربية.

وأوضح في تقرير لمتابعة حالة الطقس وتأثيرها على الزراعة أن أهم ملامح طقس الأسبوع الثاني من شهر طوبة في الفترة من 16 إلى 22 يناير تتمثل في توالي انخفاض درجات الحرارة هذا الأسبوع ليعوض جزءًا من ساعات البرودة مع أمطار وحركة نشطة للرياح شمال الجمهورية وظهور للشبورة.

انخفاض تدريجي في الحرارة بداية من اليوم

تابع أن الحرارة تميل نحو الانخفاض التدريجي بداية من اليوم شمال الجمهورية ثم باقي الدلتا والقاهرة، وتصل في ذروة انخفاضها يوم الثلاثاء (من 15 -18 درجة مئوية بشمال الجمهورية وحتى وسط الصعيد مع طقس بارد، وتكون حول 20 درجة بجنوب الصعيد خلال النهار مع طقس لطيف إلى مائل للبرودة، كما يكون الطقس ليلًا شديد البرودة بأغلب الأنحاء مع احتمال انخفاض الحرارة إلى ما دون 8 درجة مئوية على مناطق من شمال ووسط الصعيد ووسط سيناء (لكنها غير كافية لتكون الصقيع).

تساقط الأمطار

أما الأمطار فتتهيأ الفرص لهطول الأمطار على مدن الساحل الشمالي، شمال الدلتا وشمال سيناء خلال اليوم الإثنين لتغزر ويصحبها الرعد أحيانًا خاصًة خلال أوقات متباينة من الفترة الممتدة من الإثنين إلى الثلاثاء، قد تمتد الأمطار أحيانًا لتشمل أغلب شمال الدلتا.

ويتسم الأسبوع الحالي بنشاط الرياح على أغلب مناطق شمال البلاد مع إثارة للرمال أحيانًا على فترات متقطعة، ويصل هذا النشاط خلال نصف الأسبوع الثاني إلى مناطق شرق و جنوب البلاد، كما تتجدد الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أهم التوصيات الزراعية

أوصى فهيم أن تكون البطاطس الصيفي بكل المحافظات مروية قبل يوم الثلاثاء مع الوضع فى الاعتبار موضوع الأمطار شمالاً، كذلك تكثيف إضافة الفوسفور لمحاصيل الخضر تحت الإنفاق وعدم كشف البلاستيك، والانتهاء من عمليات التقليم للمتساقطات هذا الأسبوع، والفحص الدقيق للقمح المنزرع اول نوفمبر للتأكد من عدم وجود اى بثرات للصدأ خاصة على الأصناف خارج الخريطة الصنفية في الدلتا.

وشدد على ضرورة إجراء ريات متقطعة لبساتين المانجو بداية من يوم الثلاثاء ووقف عمليات التصويم، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية ضد مرضى اللطعة الأورجوانية والبياض الزغبي على البصل والبياض الدقيقي على فلفل الصوب.