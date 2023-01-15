أمطار رعدية على مدن القناة غدا.. ودرجة الحرارة الصغرى 8

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس محافظات القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبور سعيد يشهد غدا الاثنين أمطارا رعدية مع انخفاض في درجة الحرارة.

أمطار رعدية وغيوم

وذكر بيان هيئة الأرصاد أن عددا من المناطق سوف يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية بنسبة حدوث من 40 إلى 50% تقريبا على عدة مدن، منها مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري وخليج السويس وشبه جزيرة سيناء وتمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات فيما يكون الطقس غائم.

قراءات الطقس في مدن القناة انخفاض درجة الحرارة إلى 8 مئوية

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات الأرصاد قراءات الطقس في محافظات القناة غدا أن درجة الحرارة العظمى بالسويس 20 والصغرى 9 درجات مئوية، ونسبة الرطوبة 46%، أما محافظة الإسماعيلية فدرجة الحرارة العظمى بها 19 والصغرى 8 درجات مئوية ونسبة الرطوبة 49% وسرعة الرياح 19كم/ساعة، وانتشار الغيوم الجزئية، ومحافظة بور سعيد العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 61% وسرعة الرياح 19 كم/ساعة.