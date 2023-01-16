«انتصار» تتبرع بثروتها لبناء مشروعات في قريتها بالمنوفية: عاوزه دعوة حلوة

لم ترزق بأبناء تترك لهم أموالها، وكل ما تملك بعد وفاتها، فكان لها زوجها الحاج «مختار» خير رفيق في الحياة، تتكأ عليه وقت السقوط، وتتونس بجلسته وقت الخلوة، وبعد وفاته، اتخذت قرارًا بالتبرع بكل أموالها وثروتها، لصالح قريتها ومسقط رأسها، ميت موسى التابعة لمركز شبين الكوم محافظة المنوفية، حيث قررت بناء متسوصف طبي كامل بالقرية لخدمة أبنائها.

الحاجة انتصار سعد، تخطت الـ70 عامًا، توفي زوجها منذ سنوات ولم ترزق بأبناء، فقررت التبرع بكامل ثروتها لبناء مستوصف طبي بالقرية، مُجهز على أعلى المستويات، بحسب حديثها لـ«الوطن»، حيث أكدت أن أهم سبب وراء تبرعاتها هي أنها لم ترزق بأبناء، وليس هناك من تترك له أموالها بعد وفاتها: «معنديش أولاد وعاوزه أعمل حاجة لأهل القرية، اللي محوشاه هسيبه لمين في زمن الأب بيسيب أولاده».

المستوصف الطبي.. ختام أعمال «انتصار» الخيرية

المستوصف الطبي، هو ختام لأعمال خيرية قامت بها الحاجة «انتصار»، فخلال السنوات الطويلة الماضية، تبرعت بأموالها لبناء مسجد، ومحطة تحلية مياه، وفقا لها: «من سنين طويلة، قولت لازم ألحق الزمن وأعمل حاجة لدنيتي قبل ما أروح لربنا، فكرت إيه العمل الخيري اللي ممكن أعمله، وتوصلت لبناء مسجد، وكمان عملت محطة تحلية مياه سنة 2013».

وصية زوجها الحاج «مختار» قبل وفاته

قبل وفاته، أوصى زوجها، ببناء مستوصف طبي، وبعد موته بدأت «انتصار» في تجهيزه خلال الأيام الحالية، تواصلت مع إحدى الجمعيات الخيرية بالقرية، وبدأت في شراء الأدوات اللازمة بالتعاون مع الجمعية، وفقًا لما أكدته: «مشروع المستوصف الطبي قريب إن شاء الله هيكون جاهز، أنا ماشيه في الإجراءات بتاحت ترخيص الهدم والبناء»، ويصل تكاليف بناء المستوصف لأكثر من مليوني جنيه.

الحاجة «انتصار»: مش عاوزه غير دعوة حلوة

لم ينس أهل قرية ميت موسى، أعمال الحاجة «انتصار» الخيرية، ومشروعاتها التي غيرت شكل القرية بالكامل، مؤكدة أنها تبرعت بثروتها وهي بكامل قواها العقلية: «مش عاوزه غير دعوة وخلاص، مش عاوزه حاجة من حد، الناس تفتكرني بدعوة حلوة بعد ما أموت، وأنا هاخد الجزاء من ربنا سواء شكروني أو لا، وأنا مبسوطة بكل اللي عملته».