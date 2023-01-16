هل يوم الخميس المقبل إجازة رسمية في مصر؟.. مصدر حكومي يُجيب

أكد مصدر حكومي، أن يوم الخميس المقبل ليس إجازة رسمية في مصر، وهو السؤال الذي طرحه عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتزايدت عمليات البحث الإلكترونية عبر موقع «جوجل» عنه، رغم عدم وجود أي ذكرى أو مناسبة رسمية يوم الخميس المقبل، من الأيام التي تحتفل بها الدولة كأعياد ومناسبات رسمية تُعطل فيها الهيئات والمصالح الحكومية.

هل يوم الخميس المقبل إجازة رسمية في مصر؟

وبسؤال المصدر الحكومي: «هل يوم الخميس المقبل إجازة رسمية في مصر؟»، قال إن الإجازات الرسمية تُقر بأحد أمرين، وهما قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أو من وزير القوى العاملة حسن محمد شحاتة، وهو ما لم يحدث، ومن ثم؛ فإن يوم الخميس المقبل ليس إجازة رسمية في مصر.

الإجازات الرسمية في العام الجديد 2023

أما عن الإجازات الرسمية فتبدأ بيوم الأحد 7 يناير 2023 بمناسبة عيد الميلاد المجيد ويليها يوم الأربعاء 25 يناير 2023 وثورة 25 يناير.

ثم يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 عيد الفصح القبطي، ويوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023 عيد شم النسيم.

22 أبريل عيد الفطر فلكيًا

أما عن عيد الفطر فجاء فلكيًا يوم الجمعة الموافق 22 أبريل حتي 24 أبريل، ثم يأتي بعده 25 أبريل عيد تحرير سيناء، والاثنين الموافق 1 مايو 2023 إجازة عيد العمال.

عيد الأضحى المبارك

ويأتي فلكيًا يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وقفة عرفات، والأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 عيد الأضحى المبارك.

ثورة 30 يونيو

ويأتي يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023 احتفالًا بثورة 30 يونيو و الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 رأس السنة الهجرية.

أما عن إجازة ثورة 23 يونيو، فتأتي يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023، ويليها في الإجازات يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

وأخيرًا الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم.