بولندا: ارتفاع عدد لاجئي أوكرانيا إلى 9.2 مليون شخص

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، أنّ عدد اللاجئين الأوكرانيين في البلاد ارتفع إلى 9 ملايين و206 آلاف لاجئ، منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة - حسب ما ذكر «راديو بولندا» اليوم، أنّ أمس الأحد شهد دخول 25 ألفا و300 لاجئ إلى بولندا، ومغادرة 25 ألفا و800 شخص البلاد عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ بذلك إجمالي العائدين 7.38 مليون شخص.

قانون بولندي لدعم اللاجئين الأوكران

ومرّرت بولندا في مارس الماضي، مشروع قانون يقدّم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.