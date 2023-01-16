خروج الفنان نعيم عيسى من المستشفى.. (صورة)

كشف سامي نعيم، ابن الفنان نعيم عيسى، عن خروج والده من المستشفى، اليوم الاثنين، وذلك بعد تحسن حالته الصحية بشكلٍ كبير، ومن المُفترض استكمال مرحلة العلاج بالمنزل، لحين التماثل للشفاء بشكلٍ كامل.

وقال سامي نعيم عيسى، لـ«الوطن»: «الحمد لله، أجمع الدكاترة اليوم صباحًا على خروج الوالد من المستشفى واستكمال العلاج بالمنزل، وتحسنت حالته كثيرًا».

ووجه ابن نعيم عيسى، الشكر إلى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لحرصه على توفير الدعم الدائم للأسرة، حيث يُباشر الحالة الصحية على مدار اليوم، كما وجه مجلس النقابة بمُتابعة الحالة الصحية.

وكان الفنان نعيم عيسى، قد أصيب بحالة جفاف شديدة، لامتناعه عن تناول الطعام والشراب، ما أسفر عن دخوله المستشفى، وجرى احتجازه بالعناية المركزة، وظل تحت الملاحظة الطبية، إلى أنّ تحسنت الحالة وصار يستجيب لتناول الطعام.