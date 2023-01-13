نجل الفنان نعيم عيسى: والدي خرج من المستشفى وحالته الصحية تحسنت

أكد سامي نعيم عيسى نجل الفنان نعيم عيسى، أنّ حالة والده مستقرة بعدما مرّ بفترة صعبة شهدت تدهورا كبيرًا في حالته الصحية، قائلا: «مكنش بياكل، وده عمله كل المشاكل، والحمد لله بقاله 3 أيام بياكل ومنتظم في الأكل، مش بكمية كبيرة ولكن هناك تقدم».

سبب الأزمة الصحية للفنان نعيم عيسى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وجومانا ماهر، أنه عانى من مشكلات صحية خطيرة بسبب عدم ابتلاع الأكل، مشيرًا إلى أنه جرى حل بعض المشكلات وجار حل المشكلات الأخرى، حيث يتلقى مضادات حيوية قوية كل 6 ساعات تقريبا ويتم تركيب محاليل له، كما يتم إجراء تحاليل له 3 مرات في اليوم.

خروج الفنان نعيم عيسى من العناية المركزة

وأشار إلى أن والده أصيب بجفاف شديد والتهابات جراء عدم تناول الطعام، ولم يكن يستطع تناول الطعام، كما أنه فقد الوعي وتم طلب الإسعاف ونقله للمستشفى، معقبًا: «لكن الحمد لله عدينا المرحلة الصعبة دي، والدي خرج من العناية المركزة منذ 3 أيام، الأمور كلها انتظمت، ضربات القلب انتظمت وهو موجود الآن في غرفة عادية، والكونسلتو الطبي أجمع على أنه يمكنه استكمال رحلته العلاجية في المنزل».