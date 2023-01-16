«صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية اليوم الإثنين

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف، الحالة المرورية، اليوم.

وشهدت القاهرة مساء أمس، تجمعات مرورية نتيجة تراكم مياه الأمطار، لكن جرى سحب كل الكثافات ورفع كميات الأمطار بمعرفة شركة الشرب ومياه الصرف الصحي.

كثافات مرورية للمتجه إلى العباسية

وفي كوبري للمتجه إلى رمسيس وغمرة، فإنّ هناك سيولة مرورية، أما المتجه للعباسية فهناك كثافات بسيطة تزداد مع ساعات الذروة الصباحية، وفي شارع صلاح سالم، فهناك سيولة مرورية كبيرة.

وشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية، وفي كوبري الروضة هناك بعض الكثافات، وتظهر كثافات مرورية للمتجه إلى بين الجبلين وصوولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، وهناك كثافات للمتجه إلى شارع عباس العقاد.

كثافات مرورية بصلاح سالم والطيران

كما ظهرت أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام للطريق الزراعي ومنه للأقاليم، وظهرت كثافات بصلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين إلى مبنى الجهاز المركزي للإحصاء.