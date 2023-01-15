الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.. كثافات أعلى كوبري 15 مايو وشارع فيصل

وضعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خطة للقضاء على أي كثافات مرورية على كل الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع الرئيسية، وتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، بالتزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، وتوجه الموظفين الى أماكن عملهم، إذ تستعين بالأوناش لإزالة أي عوائق أو سيارات معطلة بالطرق قد تتسبب في أي كثافات.

وانتشرت الخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية لضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، أو في حالات عدم وضع الملصق الإلكتروني، كما جرى نشر الرادارات على كل الطرق والمحاور الرئيسية لرصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة.

وظهرت سيولة مرورية في بعض الطرق صباح اليوم، منها منطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس.

وظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو وفي ميدان سفنكس ووسط البلد والزمالك، وشارع فيصل وميدان الجيزة وشارع ترسا ومحور 26 يوليو وشارع الهرم، في الاتجاه المؤدي إلى الرماية، وأيضا نفق الملك الصالح وأعلى كوبري الروضة.