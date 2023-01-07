الحالة المرورية اليوم السبت.. سيولة في شوارع القاهرة والجيزة

تشهد معظم الطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، خاصة الطريق الدائري، صلاح سالم، كوبري السادس من أكتوبر، مرورًا بمنطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت الطرق سيولة مرورية أمام قائدي السيارات القادمين من أعلى الطريق الدائري تجاه ميدان المؤسسة في منطقة شبرا الخيمة.

وشهدت مصر الجديدة ومدينة نصر، وطريق الكورنيش المتجه إلى ميدان عبد المنعم رياض، سيولة مرورية، بالتزامن مع بداية أول أيام الأسبوع مع انتشار رجال المرور على الطرق والمحاور لتنظيم حركة السيارات.

وشهدت مناطق المهندسين، كوبري قصر النيل، محور 26 يوليو، حالة من الانسيابية في حركة السيارات، وأيضا منطقة عين شمس، سرايا القبة.

وشددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وارتداء حزام الأمان، حفاظًا على أرواح المواطنين.